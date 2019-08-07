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حكومة الإنقاذ في صنعاء: استمرار غلق المطار الدولي إبادة جماعية

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد الشامي في تصريح نقلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" "تسليم رسالة لمجلس الأمن الدولي عبر منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن لإطلاع الرأي العام العالمي بحقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من إبادة جماعية جراء إغلاق المنافذ اليمينة".

وأشار إلى أن "صمت الأمم المتحدة أمام الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني وصمة عار  لا يمكن أن تسقط بالتقادم "

© AFP 2019 / Mohammed Huwais

وحذر وزير النقل في حكومة صنعاء، من "تفاقم حالات عشرات الآلاف من المرضى بحاجة للسفر إلى الخارج جراء إغلاق المطار منذ ثلاث سنوات، وهم مهددة بالموت إذا استمر الإغلاق".

ويفرض التحالف العربي بقيادة في اليمن، منذ آب/ أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.

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