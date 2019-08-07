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مؤسسة النقد العربي تحدد مبادئ وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

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مؤسسة النقد العربي تحدد مبادئ وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية مؤسسة النقد العربي تحدد مبادئ وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

الرياض - مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

وأضحت المؤسسة في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن هذه المبادئ تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسة المالية في أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.

ويأتي إصدار مؤسسة النقد هذه المبادئ ضمن جهودها الرامية إلى حماية سمعة المؤسسات المالية والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، إلى جانب تحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني.

ونوهت المؤسسة ، إلى إمكانية الاطلاع على مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية على الرابط http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx​

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