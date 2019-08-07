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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تجاوز الدولار حاجز 7.5 يوان

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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تجاوز الدولار حاجز 7.5 يوان "بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تجاوز الدولار حاجز 7.5 يوان

مباشر: قال محلل في "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" إن العملة الصينية قد تضعف إلى أكثر من 7.5 يوان لكل دولار، إذا فرض الرئيس دونالد تعريفات تصل إلى 25 بالمائة ضد باقي الواردات من بكين.

وتوقع "روهيت جارج" الخبير الاستراتيجي في العملات ومعدلات الفائدة في البنك  في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن يصل سعر صرف اليوان إلى 7.3 يوان لكل دولار بنهاية العام مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.63 يوان إذا فرضت واشنطن تعريفات بنحو 10 بالمائة على باقي السلع الصينية.

وسيطرت عملة الصين على اهتمام المستثمرين في الأيام الأخيرة بعد أن سمحت بكين لليوان بأن يضعف إلى مستوى 7 يوانات لكل دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وجاء هذا الانخفاض بعد أن هدد ترامب بفرض تعريفات بنسبة 10بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف المحلل أنه حال ارتفاع نسبة التعريفات الجمركية إلى 25 بالمائة فمن المتوقع أن بتجاوز الدولار حاجز 7.5 يوان على افتراض أن الظروف الاقتصادية والمالية الحالية لن تتغير.

وأوضح "جارج" أن العديد من المحللين يتوقعون أن يرفع ترامب التعريفات الجمركية على جميع السلع الصينية إلى 25 بالمائة بعد التصعيد الأخير في الحرب الأمريكية الصينية.

وأشار المحلل إلى أن هذه النسبة المرتفعة للتعريفات ستضر المعنويات ومن المحتمل أن يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة مخاطر ذلك.

مباشر (اقتصاد)

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