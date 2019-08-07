منع الحجاب وتوريث المرأة ضعف الرجل... راقصة تونسية تعلن برنامجها لانتخابات الرئاسة

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، إنها ستتوجه، اليوم الأربعاء، إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي، أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج، ولا ينفذ وعده.

من جهة أخرى، كتبت نرمين صفر أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل، وفق قولها.

وختمت نرمين صفر بيان ترشحها قائلة:

وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة.

كما وعدت نرمين صفر في بيان آخر نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، أنها "ستعرّي المجرمين الذين يختبئون وراء مناصب هامة في الدولة، وستصدّر للعالم صورة جميلة عن تونس"، حسب قولها.

وبعد إعلانها الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية، تعرضت نرمين صفر، وهي المعروفة بإثارتها المتواصلة للجدل إلى السخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهرت نرمين صفر خصوصًا بجرأتها وتمردها على العادات والتقاليد، حيث سبق وأن ظهرت في عيد "الجلاء الوطني" وعيد "الجمهورية" مرتدية ملابس بحر، وملتحفة الراية التونسية.

ويشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات في تونس قد أعلنت تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتصبح الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري، بدلا من موعد نوفمبر/تشرين الثاني، المحدد سلفا للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة السبسي، الشهر الماضي.

وكان السبسي قد وقع، في الخامس من يوليو/ تموز الماضي، عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.