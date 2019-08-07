"ساما" تعلن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية

الرياض - مباشر: أصدرت مؤسسة النقد العربي "ساما" وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت "ساما" في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن هذه الوثيقة تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.

ويأتي إصدار مؤسسة النقد هذه السياسة، سعياً منها إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة العليا في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية.

وأشارت "ساما"، إلى أنه يمكن الاطلاع على وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية على الرابط http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

كما أصدرت "ساما"، اليوم، مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

وأضحت المؤسسة في بيان منفصل؛ أن هذه المبادئ تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسة المالية في أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.

ويأتي إصدار مؤسسة النقد هذه المبادئ ضمن جهودها الرامية إلى حماية سمعة المؤسسات المالية والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، إلى جانب تحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني.

ونوهت المؤسسة السعودية، إلى إمكانية الاطلاع على مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية على الرابط http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx​

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