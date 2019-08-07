عضو بالفيدرالي يدعو لمزيد من عمليات خفض الفائدة الأمريكية

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي اتخذ موقفاً تيسيرياً بشأن السياسة النقدية منذ نهاية العام الماضي، لكن تباطؤ التضخم والمخاوف بشأن توقعات التجارة قد تعني المزيد من التخفيضات لمعدل الفائدة.

وأضاف "تشارلز إيفانز" رئيس الفيدرالي في شيكاغو للصحفيين خلال لقاء سنوي بالولاية اليوم الأربعاء: "يمكنك أن ترى مثلي أن التضخم وحده سوف يستدعي مزيداً من التيسير النقدي أكثر مما وضعناه في اجتماعنا الأخير".

وكان الفيدرالي قرر خفض معدل الفائدة في الشهر الماضي لأول مرة في 10 سنوات، لكن رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول ذكر أن هذا الخفض ماهو إلا للتعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية وليس اتجاهاً عاماً نحو دورة للتيسير النقدي.

وذكر "إيفانز" أن الاقتصاد الأمريكي رغم أنه يسجل أداء جيد، إلا أنه يواجه مخاطر أكثر من مجرد تضخم منخفض للغاية، بما في ذلك عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الأمريكية مع الصين.

وقال عضو الفيدرالي إن المخاوف المتعلقة بإدارة المخاطر - وهى أن الفيدرالي يحتاج إلى تطبيق المزيد خفض الفائدة حدوث الركود الاقتصادي المحتمل - يمكن أن تدفع أيضًا إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وقال "إيفانز" إنه ينظر إلى خفض معدل الفائدة الأسبوع الماضي كجزء من تعديل "منتصف الدورة" للسياسة، مشيراً إلى أن هذه خطوة جوهرية ستساعد في تخفيف الرياح المعاكسة الناجمة عن عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية.