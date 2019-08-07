ترامب: الصين تقتلنا بالصفقات التجارية غير العادلة

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن موقفه الصارم بشأن سلوك الصين في الأسواق العالمية سيفيد الاقتصاد الأمريكي في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الصين تضر الولايات المتحدة بالصفقات التجارية غير العادلة.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد في الأيام الأخيرة وتسبب ذلك في خسائرة قوية للأسهم الأمريكية وهبوط حاد لعوائد السندات الحكومية بعد أن وصفت واشنطن يوم الاثنين بكين بأنها تتلاعب بالعملة لأول مرة منذ عام 1994.

وكان ترامب قد أعلن في الأسبوع الماضي فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على الواردات الصينية المتبقية البالغة 300 مليار دولار، ابتداءً من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن رد فعل السوق كان متوقعًا، لكنه لا يزال واثقًا من قوة الاقتصاد الأمريكي.

وتابع "ترامب": "في النهاية، سيكون النمو الاقتصادي أعلى بكثير مما كان يمكن أن يصل إليه، لأن الصين كانت تقتلنا بصفقات تجارية غير عادلة".

وكان البيت الأبيض ذكر أن المفاوضين الصينين سيقومون بزيارة واشنطن في الشهر المقبل لإجراء محادثات تجارية، لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق يبدو أنها تراجعت حيث يرى بنك جولدمان ساكس أنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2020.