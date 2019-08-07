إنتاج النفط الأمريكي يواصل الصعود للأسبوع الثاني قرب مستويات قياسية

من: سالي إسماعيل

مباشر: يواصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، متجهاً بذلك صوب أعلى مستوى في تاريخه.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب الجاري ليصل إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

ويتبع بذلك إنتاج النفط الأمريكي اتجاهاً صعودياً للأسبوع الثاني على التوالي، كما يفصله 100 ألف برميل يومياً فقط عن المستوى القياسي الأعلى المسجل على صعيد التقييمات الأسبوعية.

جدير بالذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام شهد قفزة قوية في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز الماضي قدرها 900 ألف برميل يومياً.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صافي الواردات الأمريكية من النفط ارتفعت بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي مع هبوط ملحوظ في الصادرات وزيادرة بالواردات من الخام.

وتقف صافي واردات الولايات المتحدة من الخام عند مستوى 5.283 مليون برميل يومياً بزيادة 1.194 مليون برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

وبالنسبة للواردات النفطية في الولايات المتحدة، فارتفعت في الأسبوع الماضي بنحو 485 ألف برميل يومياً لتصل إلى 7.148 مليون برميل يومياً.

في حين هبطت صادرات الولايات المتحدة من الخام في الأسبوع الماضي إلى مستوى 1.865 مليون برميل يومياً وهو أقل بنحو 709 ألف برميل يومياً عن أرقام الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بمخزونات النفط الأمريكية، فشهدت زيادة 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنقضي وهو ما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط قدره 2.9 مليون برميل.

بينما ارتفعت مخزونات البنزين داخل الولايات المتحدة بمقدار 4.4 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:52 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.7 بالمائة إلى 57.33 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 3.2 بالمائة مسجلاً 51.92 دولار للبرميل.