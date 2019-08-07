محدث.. الذهب يواصل المكاسب ويقفز 35 دولاراً عند التسوية

مباشر: واصلت أسعار الذهب مكاسبها القوية للجلسة الرابعة على التوالي عند تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح المعدن أكثر من 35 دولاراً متجاوزاً مستوى 1500 دولار.

وزادت مكاسب المعدن الأصفر مع خسائر حادة خيمت على أسواق الأسهم الأمريكية، حيث فقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 500 نقطة خلال التعاملات قبل أن يقلص خسائره بعد ذلك، بالإضافة إلى الهبوط الملحوظ في الورقة الخضراء.

وفي مشهد يتكرر من الحين للآخر، هاجم الرئيس الأمريكي الفيدرالي مجدداً، كما طالبه بخفض في معدل الفائدة بوتيرة أكبر وأسرع.

وارتفعت شهية المستثمرين حيال الأصول الآمنة بعد التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، ومع عدم اليقين حيال قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض معدل الفائدة في اجتماعه المقبل.

وقال بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة صادرة أمس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي نزاعهما التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الثاني بنسبة 2.4 بالمائة أو ما يعادل 35.40 دولار ليصل إلى 1519.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.9 بالمائة أو ما يوازي 27.55 دولار في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1501.97 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.485.