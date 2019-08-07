الإسترليني قرب أدنى مستوى في عامين مع مخاوف البريكست الصعب

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في عامين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع المخاوف المتعلقة بالبريكست.

وتواصل العملة البريطانية خسائرها مع اقتراب موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وسط وتزايد الخطاب العدائي بين حكومة بريطانيا وبروكسل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وأعضاء حكومته مرارًا منذ توليه منصبه إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي.

وحذرت هيئة مراقبة الميزانية البريطانية في يوليو/تموز من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي لا صفقة له من شأنه أن يغرق بريطانيا في الركود ، مع ارتفاع معدلات البطالة وأسعار الواردات والدين الحكومي والحواجز التجارية في حين أن الدخول الحقيقية والاستثمارات الأجنبية وأسعار المنازل تتراجع.

ومن جانبه قال "مايكل جوف" الوزير المسؤول عن التخطيط للبريكست بدون صفقة إنه من الخطأ أن يكون الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمواصلة المحادثات.

ولكن المملكة المتحدة وضعت خطوطًا حمراء للمحادثات، بما في ذلك التفاوض حول الحدود الصعبة مع إيرلندا، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الاستعدادات للخروج بدون صفقة.

وبحلول الساعة 3:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2156 دولار بعد أن سجل مستوى 1.2121 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو قرب أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2018.

كما تراجعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 0.9242 إسترليني.