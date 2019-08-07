احتياطي النقد الأجنبي لدى إندونيسيا يصل لأعلى مستوى بـ16 شهراً

مباشر: صعد احتياطي النقد الأجنبي لدى إندونيسا بنحو ملياري دولار ليصل إلى أعلى مستوى في 16 شهراً خلال يوليو/تموز الماضي.

وقال البنك المركزي في إندونيسيا خلال بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن احتياطات العملات الأجنبية الدولية صعدت إلى 125.9 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018.

وكانت احتياطات المركزي الإندونيسي من العملات الأجنبية تبلغ 123.823 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي ما يعني أن الشهر الماضي شهد زيادة 2.077 مليار دولار في الاحتياطيات الأجنبية.

ويعتبر احتياطي النقد الأجنبي لدى إندونيسيا أفضل من المعايير الدولية للكفاية والبالغة تغطية 3 أشهر من الواردات، حيث أنها تبلغ لتغطية 7 أشهر من الواردات ومدفوعات الديون الحكومية الخارجية قصيرة الآجل.

وسجلت الروبية الإندونيسية مكاسب بأكثر من 0.1 بالمائة أمام الدولار الأمريكي خلال شهر يوليو/تموز.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الروبية الإندونيسية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 14.225 ألف روبية.