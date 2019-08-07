الخطوط الكويتية تنقل أكثر من 10 آلاف حاج

الكويت - مباشر: ذكر المدیر الإقلیمي لدول الخلیج العربي في شركة الخطوط الجویة الكویتیة أن الشركة نقلت عبر تشغیل 36 رحلة إلى المملكة العربیة السعودیة نحو 10770 حاجا.

وصرح مشعل الدلك، اليوم الأربعاء، بأن الخطوط الكویتیة نقلت ما لا یقل عن 4770 من حجاج الكویت وحملات الحج الكویتیة، إضافة إلى نحو 6 آلاف حاج من شتى دول العالم إلى مطارات المملكة في المدینة المنورة ومدینتي جدة والطائف، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأفادت المحكمة العُليا في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة، والموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

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