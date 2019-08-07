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"المخابرات السوداني": التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء

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"المخابرات السوداني": التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء "المخابرات السوداني": التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء

وأضاف الجهاز، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى، بحسب ما نشرته

"سكاي نيوز".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد عين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسا لأركان الجيش السوداني في أبريل/ نيسان الماضي.

واصلت السلطات العسكرية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس 26 يوليو/ تموز، حملة الاعتقالات ضد القيادات التابعة للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن تفاصيلها يوم الأربعاء.

وطالت الاعتقالات بحسب "سودان تربيون" القيادي بحركة الإصلاح الآن، أسامة توفيق، والوزير السابق ومسؤول السدود، أسامة عبد الله، والصحفي الصادق الرزيقي، قبل أن يتم إطلاق سراحه، كما تم اعتقال مدير التصنيع الحربي، محمد الحسن عبد الله، قبل أن يطلق سراحه هو الآخر.

SputnikNews

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