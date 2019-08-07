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قرقاش: الأوضاع حول قصر المعاشيق "مقلقة" وندعو الأطراف للتهدئة

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قرقاش: الأوضاع حول قصر المعاشيق "مقلقة" وندعو الأطراف للتهدئة قرقاش: الأوضاع حول قصر المعاشيق "مقلقة" وندعو الأطراف للتهدئة

وكتب قرقاش بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" إن "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية".

وأضاف قرقاش "لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".

هذا وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، داعيا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.

وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أمس الثلاثاء، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير المشالي اليافعي.

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