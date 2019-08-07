ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع لنا أموالاً إضافية لحمايتها

مباشر: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع أموالاً إضافية للولايات المتحدة في مسعى لحمايتها من الدولة المنعزلة.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع المزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة من أجل حمايتها من كوريا الشمالية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على مدى العقود العديدة الماضية كانت الولايات المتحدة تحصل على القليل للغاية من كوريا الجنوبية.

وتابع: لكن في العام الماضي وبناءً على طلب الرئيس ترامب دفعت كوريا الجنوبية 990 مليون دولار للولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات قد بدأت بشأن زيادة إضافية في الأموال التي تدفع للولايات المتحدة.

وذكر ترامب أن كوريا الجنوبية دولة غنية للغاية لدرجة أنها تشعر الآن بالتزام كي تساهم في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين (الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية) جيدة للغاية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت اثنين من الصواريخ البالستية قصيرة المدى في البحر أمس الثلاثاء، في خطوة استفزازية أكدتها حكومة الزعيم كيم جون أونغ اليوم باعتبارها بمثابة تحذير للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على خلفية بدء البلدين تدريبات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع.

ويعتبر هذا التحرك من جانب كوريا الجنوبية هو الجولة الرابعة من اختبارات الأسلحة التي تنفذها كوريا الشمالية في نحو أسبوعين.