محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بدعم قطاع السفر والترفيه

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من خسائر الأسواق العالمية بعد اضطرابات واسعة شهدتها على مدار الجلسات الماضية.

وقادت أسهم السفر والترفيه مكاسب البورصات الأوروبية، في حين كان قطاع النفط والغاز الأسوأ أداءً.

وتجاهلت الأسهم الأوروبية خسائر الأسواق العالمية جراء مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي مع تراجع عوائد السندات الألمانية لأدنى مستوى في تاريخها، وهبوط عوائد الديون الأمريكية لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية اضطرابات واسعة على مدار الأيام الأخيرة، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق رسوم جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات، كما تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بعكس التقديرات.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 368.6 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة عند 7198.7 نقطة.

كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 5266 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.7 بالمائة عند 11650.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة عند 1.1236 دولار.