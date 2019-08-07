الين الياباني يرتفع لأعلى مستوى بـ16 شهراً وسط مخاوف الأسواق

مباشر: ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في 16 شهراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وتكالب المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وتهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة أمثال الين الياباني والفرنك السويسري والذهب مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة تراجع الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل وقصيرة الآجل إلى أدنى مستوى منذ عام 2007.

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 سنوات مع تزايد احتمالات خفض الفائدة بالإضافة إلى التوترات التجارية الراهنة بين الصين والولايات المتحدة.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي حلقة جديدة من سلسلة الحرب التجارية مع الصين حينما أعلن فرض تعريفات بنسبة 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة أمام الدولار إلى 105.780 ين، وهو أعلى مستوى منذ 23 مارس/أذار 2018.

وارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 118.690 ين

كما صعد الفرنك السويسري أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 0.9729 فرنك.

وقادت أسعار الذهب مكاسب الأصول الآمنة خلال التعاملات بعد أن وصل ارتفاعها إلى أكثر من 35 دولاراً مسجلةً أعلى مستوياتها منذ 2013 مع خسائر الأسهم.