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بالفيديو والصور... الآلاف يشيعون قائد لواء الدعم والإسناد في قوات "الحزام الأمني" في عدن

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بالفيديو والصور... الآلاف يشيعون قائد لواء الدعم والإسناد في قوات "الحزام الأمني" في عدن بالفيديو والصور... الآلاف يشيعون قائد لواء الدعم والإسناد في قوات "الحزام الأمني" في عدن

قال ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن قيادات جنوبية بارزة تشارك في مراسم تشييع منير اليافعي والضحايا الذين سقطوا في الاستهداف الحوثي للمعسكر الأمني خلال عرض عسكري قبل أيام، بحسب "إرم نيوز".

وصلى هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إماما في صلاة الجنازة، وكان من بين المصلين كبار القيادات الجنوبية الذين شاركوا في تشييع الضحايا، قبل الانطلاق إلى "ساحة الجنيدي" للالتحام مع التشييع الجماهيري.

في سياق متصل، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، هاني بن بريك، اليوم الأربعاء، إن قوات المجلس تستهدف من وصفهم بـ"الإرهابيين"، في عملية اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "لن تتعرض القوات الجنوبية إلا للإرهابيين الذين اتخذوا من قصر معاشيق وكرا، أما إخوتنا الجنوبيين في الحرس الرئاسي فدمهم دمنا وكل من يلقي سلاحه فهو آمن".

يأتي ذلك فيما تدور اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي التي تحاول اقتحام القصر لإسقاط التي تتخذه مقرا.

يشار إلى أن اشتباكات محدودة اندلعت، اليوم الأربعاء، بين مسلحين، وبين قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين حاولوا، عقب تشييع جثمان اليافعي، اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم.

SputnikNews

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