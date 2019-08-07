واشنطن تعتزم منع الوكالات الحكومية من شراء معدات هواوي

مباشر: يخطط البيت الأبيض لاتخاذ خطوة كبيرة نحو منع الوكالات الحكومية من التعامل مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي".

وقال "جاكوب وود" المتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصدر إدارة الرئيس دونالد ترامب قواعد في وقت لاحق من اليوم تمنع الوكالات من الشراء المباشر لخدمات الاتصالات أو المراقبة بالفيديو من هواوي، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وتم فرض هذا الحظر من قبل الكونجرس كجزء من مشروع قانون دفاع أوسع تم توقيعه ليصبح قانونًا في العام الماضي.

وأضاف "وود" أن الإدارة الأمريكية لديها التزام قوي بالدفاع عن الولايات المتحدة من الخصوم الأجانب، وسوف تمتثل تمامًا للكونجرس بشأن تنفيذ حظر معدات مراقبة الاتصالات والفيديو الصينية، بما في ذلك معدات هواوي".

ومن المقرر أن تصبح القاعدة الجديدة سارية المفعول في 13 أغسطس/آب الجاري وتنطبق ليس فقط على هواوي ولكن أيضًا على قائمة شركات الاتصالات الأخرى التي أثارت مخاوف أمنية مثل "زد.تي.إي" و"هيكفيجن".

وقال المسؤول إن المستوردين الأمريكيين سيكونوا قادرين على البحث عن إعفاءات من الوكالات الفيدرالية الفردية إذا كانوا يرون أن تفاعلهم مع تلك الشركات لا يشكل يشكل تهديدًا أمنيًا.

كما حدد القانون موعدًا نهائيًا في أغسطس/آب 2020 لفرض حظر أوسع على الفيدراليين الذين يتعاملون مع هواوي وغيرها.

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق من العام هواوي على قائمة سوداء تحظر فعليًا تصدير السلع الأمريكية إلى الشركة الصينية.