توقعات بإعلان أرامكو السعودية عن 47 مليار دولار أرباح نصفية

الرياض- مباشر: توقعت شركة إنرجي انتليجنس، إعلان أرامكو السعودية عن صافي أرباح 47 مليار دولار عن النصف الأول من 2019.

وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير مؤخرا، إن الحكومة السعودية تسلمت نحو 124 مليار ريال إيرادات نفطية من شركة أرامكو السعودية خلال الربع الأول من 2019، وهو ما دعم ارتفاع الإيرادات الحكومية السعودية بنسبة 48 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 245 مليار ريال.

وسجلت أرامكو السعودية، أكبر شركة تملك احتياطي نفطي بالعالم، قفزة ملحوظة بصافي الدخل خلال السنتين الماضيتين، بنسبة وصلت إلى 737.71% بالمقارنة بين عام 2016، والعام الماضي.

ووفقاً لحسابات "مباشر"؛ وفقاً لوثيقة للشركة، نُشرت مؤخرا، قفزت أرباح الشركة من 49.72 مليار ريال (13.26 مليار دولار) خلال 2016، إلى 284.62 مليار ريال خلال 2017، لتقفز مرة أخرى إلى 416.52 مليار ريال (111.07 مليار دولار) العام الماضي 2018.

وسجلت الشركة، ارتفاعاً بصافي الأرباح خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق بنسبة بلغت 46.3%، وبزيادة تعادل 131.9 مليار ريال (35.17 مليار دولار).

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