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رغم العوائق الأمريكية... عودة عشرات السوريين من "الركبان" والحكومة تستقبلهم (صور)

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أفادت وكالة "سانا" أن عشرات الأسر المهجرة عادت اليوم الأربعاء من مخيم الركبان في منطقة التنف "بعد سنوات من الاحتجاز والتهجير القسريين بفعل الإرهاب وقوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات إرهابية تدعمها".

Bassel Shartouh

واستقبلت السورية، اليوم الأربعاء، مئات السوريين عند ممر جليغم في ريف حمص الشرقي تقلهم سيارات خاصة مع أمتعتهم قادمين من مخيم الركبان، وتم تسجيل أسماء العائدين واستكمال بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية لهم وصحية للمحتاجين منهم.

وبحسب الوكالة، قدمت الدولة السورية للعائدين حافلات مجهزة نقلتهم إلى محافظة حمص إلى مراكز إقامة مؤقتة تمهيدا لإعادتهم إلى مناطق سكنهم الدائمة التي تم تأهيل البنى التحتية وإصلاح ما خربه الإرهاب فيها.

وعبر عدد من العائدين عن شكرهم للجيش العربي السوري الذي حرر لهم مناطقهم ليتمكنوا من العودة إليها من مخيم "الموت"، ونجاتهم من "حصار خانق من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها بمنطقة التنف".

ويشهد ممر جليغم عودة بطيئة للمهجرين السوريين من مخيم الركبان بسبب المعوقات التي تضعها قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف لإطالة أمد مشكلة مخيم الركبان ما يفاقم الوضع الإنساني فيه ويعرقل عودة المهجرين في ظل تأمين الدولة السورية الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة لهم.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أعرب يوم الجمعة الماضي، عن أمله في إغلاق مخيم الركبان للاجئين في سوريا في شهر آب/ أغسطس.

وقال لافرينتيف للصحفيين عقب انتهاء الجولة الـ 13 من المفاوضات حول سوريا في كازاخستان "نأمل أن يكتمل انسحاب المدنيين من مخيم الركبان إلى أماكن الإقامة الدائمة في آب/ أغسطس، بدعم من هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتالي، إغلاق مسألة عمل هذا المخيم".

SputnikNews

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