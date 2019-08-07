الخبجي لـ"سبوتنيك": لا خيار أمام الجنوبيين إلا حسم الموقف والدفاع عن النفس

وأضاف رئيس الهيئة السياسية في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن اعتداءات جماعة معاشيق على موكب الشعب الذي يشيع عشرات من شهدائه كانت فعلا سافرا دون مراعاة لمشاعر شعبنا وهو أمر لا يغتفر.

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وتابع الخبجي، لا يمكن لشعبنا وقواتنا أن تسمح بالمساس بالمشيعين أو المتظاهرين، وتحمل المسؤولية لتلك الجهات التي أمرت ووجهت ونفذت بقتل أبناء شعبنا.

ولفت رئيس الهيئة السياسية ، نحن نأسف لتفجير الوضع من قبل قوات معاشيق الإخوانية أو أي مسلحين مدفوعين ونحملها مسؤولية كل قطرة دم تراق.

وأختتم الخبجي، الشعب لا خيار أمامه إلا حسم الموقف والدفاع عن نفسه طالما تم الاعتداء عليه بشكل إجرامي.

واندلعت اشتباكات محدودة، صباح اليوم الأربعاء، بين مسلحين، وبين قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين حاولوا، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لقوات الحزام الأمني منير اليافعي، اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم.

وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أمس الثلاثاء، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير المشالي اليافعي.

وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن.