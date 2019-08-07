أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إثيوبيا والسودان تعلنان حربا مشتركة على تهريب السلاح والبشر

Google+ Print

أفادت وكالة الأنباء الأثيوبية "إينا" إن المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ديميلاش جبرميكائيل، وقع الاتفاقية مع نظيره السوداني أبو بكر مصطفى.

© REUTERS / TIKSA NEGERI

وتنص الاتفاقية على أن يتعاون الجانبان في مكافحة الإرهاب، والتنقل غير المشروع للأسلحة والتدفق المالي، والإتجار بالبشر، والجرائم المنظمة من خلال تبادل المعلومات.

وكانت إثيوبيا قد طالبت السودانية رسميا بتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة التركية عبر الحدود المشتركة بينهما إلى الداخل الإثيوبي، بحسب العين .

يشار إلى أن عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا دخلت مرحلة خطيرة، إذ تصاعدات تصريحات المسؤولين في أديس أبابا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير خارجيته، بعد تزايد تهريب الأسلحة عبر السوان نحو جارتها الجنوبية.

وقدم وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنه جبيو، في تقريره عن أداء وزارته للأشهر الستة الماضية أمام البرلمان، تفاصيل عمليات تهريب الأسلحة، معلنًا تقدم بلاده بطلب لحكومة السودان بتشديد الرقابة والسيطرة على تلك العمليات عبر الحدود المشتركة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام