الأسواق تضاعف توقعاتها لخفض الفائدة الأمريكية 0.5% باجتماع سبتمبر

من: سالي إسماعيل

مباشر: ضاعف المستثمرون من توقعاتهم لتنفيذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض حاد في معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر سبتمبر/أيلول.

ووفقاً لمؤشر "سي.إم.إيه" والذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الفيدرالي، اليوم الأربعاء، فإن هناك احتمالية بنسبة 35 بالمائة لقيام المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة في اجتماعه القادم.

ويعني ذلك تنفيذ خفضاً قدره 50 نقطة أساس (0.50 بالمائة) وهي الاحتمالات التي كانت تبلغ 16.5 بالمائة في تعاملات الأمس.

أداة الفيدرالي لرصد توقعات السوق (سي.إم.إيه)

يذكر أن المركزي الأمريكي قرر في الشهر الماضي خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) إلى مستوى يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة، في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

ويأتي ذلك وسط استمرار تداعيات التصعيد الأخير في الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، والذي بدأ بالتهديد بفرض رسوم جمركية وانتهى بإضعاف قيمة اليوان.

وتشهد سوق الأسهم الأمريكية خسائر حادة اليوم مع تحول المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل الذهب الذي قفز بأكثر من 37 دولاراً والسندات التي تسببت في هبوط العائد على تلك الديون الحكومية لمستويات غير مسبوقة في 3 سنوات.

أما توقعات احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول، فتراجعت إلى 65 بالمائة بعد أن تجاوزت 83 بالمائة بالأمس.

وفي صعيد موازٍ، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ خفض أكبر وأسرع في معدل الفائدة بعد إقبال ثلاثة بنوك مركزية بالأسواق الناشئة على تقليص الفائدة.