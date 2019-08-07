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نشرة أخبار "مباشر" بالسوق السعودي

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الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية عدداً من الأحداث والأخبار الهامة اليوم الثلاثاء، يرصدها "مباشر" كالتالي:
 

نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني..و"المواساة" تقتنص 49% تقارير قطاعية

مستشفى تابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية

 

"استثمار" يتحول للخسائر بالربع الثاني من 2019

البنك السعودي للاستثمار

 

"الوطنية للتعليم": تأخر افتتاح "القيروان التعليمي" للعام الدراسي 2020 -2021

مقر تابع للشركة الوطنية للتربية والتعليم

 

3 أسباب وراء تحول "جبسكو" للخسارة بالربع الثاني

شركة الجبس الأهلية

 

الجوازات السعودية تكشف العدد النهائي لحجاج الخارج..وتصاريح الداخل

مدير عام الجوازات السعودية، اللواء سليمان اليحيي- أرشيفية

 

"سكني": 11.3 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين السعوديين بمخططات جديدة

توافد المواطنين بالسعودية على برنامج

 

تحسن أداء المحفظة التأمينية يخفض الخسائر المتراكمة لـ"الخليجية العامة"

نقود سعودية فئة 500 ريال

 

5 عوامل وراء تفاقم خسائر "إعمار" بالربع الثاني

مشاريع سكنية بالسعودية

 

السعودية توقّع أول اتفاقية دولية بشأن التسوية المنبثقة من الوساطة

جانب من توقيع الاتفاقية

 

السوق السعودي يكسر سلسلة الخسائر بمكاسب تتجاوز 1% بنهاية التعاملات

سوق الأسهم السعودية- تداول

 

"الأحساء" تمدد اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة

مصنع تابع لشركة الأحساء للتنمية

 

3 عوامل تهبط بأرباح "السعودي الألماني" بالربع الثاني

أطباء يجرون عملية جراحية بأحد المستشفيات

 

السعودية والإمارات تدعمان السودان بـ540 ألف طن من القمح

مزارع قمح

 

سوفت بنك: السعودية وأبوظبي تبديان اهتماما بالاستثمار بصندوق رؤية 2

علم السعودية والإمارات

 

مسح..10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني

عملة سعودية فئة 500 ريال

 

إطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

 

مجلس الوزراء العراقي يقر اتفاقيات وتوصيات مع السعودية والكويت

جانب من الاجتماع الأسبوعي للحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

 

إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين..غداً

مواطن يحصي نقود سعودية

مباشر (اقتصاد)

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