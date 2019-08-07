نشرة أخبار "مباشر" بالسوق السعودي
الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عدداً من الأحداث والأخبار الهامة اليوم الثلاثاء، يرصدها "مباشر" كالتالي:
نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني..و"المواساة" تقتنص 49% تقارير قطاعية
"استثمار" يتحول للخسائر بالربع الثاني من 2019
"الوطنية للتعليم": تأخر افتتاح "القيروان التعليمي" للعام الدراسي 2020 -2021
3 أسباب وراء تحول "جبسكو" للخسارة بالربع الثاني
الجوازات السعودية تكشف العدد النهائي لحجاج الخارج..وتصاريح الداخل
"سكني": 11.3 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين السعوديين بمخططات جديدة
تحسن أداء المحفظة التأمينية يخفض الخسائر المتراكمة لـ"الخليجية العامة"
5 عوامل وراء تفاقم خسائر "إعمار" بالربع الثاني
السعودية توقّع أول اتفاقية دولية بشأن التسوية المنبثقة من الوساطة
السوق السعودي يكسر سلسلة الخسائر بمكاسب تتجاوز 1% بنهاية التعاملات
"الأحساء" تمدد اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة
3 عوامل تهبط بأرباح "السعودي الألماني" بالربع الثاني
السعودية والإمارات تدعمان السودان بـ540 ألف طن من القمح
سوفت بنك: السعودية وأبوظبي تبديان اهتماما بالاستثمار بصندوق رؤية 2
مسح..10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني
إطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الجديد
مجلس الوزراء العراقي يقر اتفاقيات وتوصيات مع السعودية والكويت
إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين..غداً