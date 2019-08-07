نشرة أخبار "مباشر" بالسوق السعودي

الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عدداً من الأحداث والأخبار الهامة اليوم الثلاثاء، يرصدها "مباشر" كالتالي:



نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني..و"المواساة" تقتنص 49% تقارير قطاعية

"استثمار" يتحول للخسائر بالربع الثاني من 2019

"الوطنية للتعليم": تأخر افتتاح "القيروان التعليمي" للعام الدراسي 2020 -2021

3 أسباب وراء تحول "جبسكو" للخسارة بالربع الثاني

الجوازات السعودية تكشف العدد النهائي لحجاج الخارج..وتصاريح الداخل

"سكني": 11.3 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين السعوديين بمخططات جديدة

تحسن أداء المحفظة التأمينية يخفض الخسائر المتراكمة لـ"الخليجية العامة"

5 عوامل وراء تفاقم خسائر "إعمار" بالربع الثاني

السعودية توقّع أول اتفاقية دولية بشأن التسوية المنبثقة من الوساطة

السوق السعودي يكسر سلسلة الخسائر بمكاسب تتجاوز 1% بنهاية التعاملات

"الأحساء" تمدد اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة

3 عوامل تهبط بأرباح "السعودي الألماني" بالربع الثاني

السعودية والإمارات تدعمان السودان بـ540 ألف طن من القمح

سوفت بنك: السعودية وأبوظبي تبديان اهتماما بالاستثمار بصندوق رؤية 2

مسح..10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني

إطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

مجلس الوزراء العراقي يقر اتفاقيات وتوصيات مع السعودية والكويت

إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين..غداً