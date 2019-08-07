سهم "والت ديزني" يسجل أكبر وتيرة تراجع يومي منذ 2015

مباشر: تراجع سهم "والت ديزني" بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلاً أكبر وتيرة هبوط يومي منذ عام 2015.

وتأتي الخسائر الملحوظة في السهم بالتزامن مع الإفصاح عن نتائج أعمال جاءت مخيبة لطموحات المحللين على الرغم من تسجيل الشركة إيرادات قياسية.

وتراجع السهم بنحو 6.8 بالمائة في بداية جلسة اليوم وهي أكبر وتيرة هبوط منذ أغسطس/آب 2015 قبل أن يقلص خسائره قليلاً في وقت لاحق من التداولات.

وأعلنت الشركة الأمريكية بالأمس تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الثاني من العام لكنها جاءت دون توقعات المحللين.

وتراجعت أرباح "والت ديزني" بشكل ملحوظ خلال الربع المقارن لتكون أقل بكثير عن التقديرات، وفقاً لنتائج الأعمال.

وبحلول الساعة 2:42 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "والت ديزني" بنسبة 5.1 بالمائة مسجلاً 134.63 دولار.

وكان سهم "والت ديزني" حقق مكاسب بنحو 29 بالمائة في العام الحالي حتى إغلاق جلسة أمس الثلاثاء مقابل ارتفاع 15 بالمائة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".