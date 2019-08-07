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بالصور... السعودية تتضامن مع ضحايا حادث معهد الأورام بـ"روابط الدم"

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بالصور... السعودية تتضامن مع ضحايا حادث معهد الأورام بـ"روابط الدم" بالصور... السعودية تتضامن مع ضحايا حادث معهد الأورام بـ"روابط الدم"

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن السفارة ستشارك في المبادرة على مدار يومين للتبرع بالدم لمصابي الحادث، بالتنسيق مع جامعة القاهرة، استجابةً لدعوة لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، بضرورة التوافد على المستشفيات للتبرع بالدم؛ لتوفير كامل الدعم للمصابين في حادث معهد الأورام.

وأضافت أن "المبادرة يشارك فيها أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي وجميع منسوبي بعثة المملكة العربية في جمهورية العربية، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي".

وعبر السفير السعودي في القاهرة، أسامة نقلي، عن بالغ شكره لسرعة استجابة جامعة القاهرة للمبادرة.

وقال إن "تدشين السفارة لمبادرة "روابط الدم" ما هو إلى جزء يسير وواجب تمليه علينا تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه علينا روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار العلاقات المميزة بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح -حفظهما الله-".

وتابع أن "الإرهاب آفة خبيثة نعاني منها جميعا، ولابد من تكاتف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها.

وأشار إلى أن "حادث معهد الأورام، ما هو إلا عمل إرهابي جبان لم يراع إلاً ولا ذمة، ففضلًا عن قتله للنفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فإنه ينتهك الأشهر الحُرم التي خصها الله بمزيد تأكيد للتحريم، ويكون الظلم فيها أشد إثمًا وأعظم جريمة، كما أنه ينتهك حُرمة المرضى والأبرياء".

SputnikNews

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