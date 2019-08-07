3 عوامل تقود "أسواق المزرعة" للربحية بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، تحولها للربحية خلال الربع الثاني من 2019، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، إن صافي أرباحها بلغ 3.78 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقابل خسائر بقيمة 11.27 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

وأرجعت الشركة تحولها للربحية إلى 3 عوامل تمثلت في ارتفاع إيرادات الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.6 مليون ريال.

وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 6.6 مليون ريال.

وأسهم في التحول للربحية تحسن هامش الربح للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لإعادة دراسة أصناف وأسعار العروض الدورية المقدمة للزبائن والعمل على زيادة مبيعات الأصناف ذات هامش الربح المرتفع داخل الفروع.

وحققت الشركة صافي خسائر بقيمة 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019.

وتراجع صافي ربح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.17 مليون ريال، مقارنة بـ 2.41 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من العام 2018.

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