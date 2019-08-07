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مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

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مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة على عكس تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب الجاري لتصل إلى 438.9 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.3 بالمائة ليصل إلى 57.57 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2.8 بالمائة إلى 52.12 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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