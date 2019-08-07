نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني..و"المواساة" تقتنص 49%

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: تباينت نتائج شركات الرعاية الصحية، المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال الربع الثاني من عام 2019، من حيث نمو وتراجع الأرباح، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات، ارتفاع صافي أرباح 3 شركات ضمن القطاع، مقابل تراجع أرباح 3 شركات أخرى.

ويضم قطاع الرعاية الصحية بالسوق السعودي 6 شركات هي "المواساة ـ المستشفى السعودي الألماني ـ الكيميائية ـ رعاية ـ الحمادي ـ دله الصحية".

وتراجعت الأرباح المجمعة لشركات القطاع، نحو 12.6 بالمائة إلى 182.62 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 208.84 مليون ريال، بالفترة نفسها من العام الماضي.

"المواساة" بالصدارة

وسجلت شركة المواساة للخدمات الطبية، أعلى الأرباح على مستوى شركات القطاع، بعد نمو أرباح الشركة نحو 2.8 بالمائة، إلى 90.31 مليون ريال، بالربع الثاني من 2019، تمثل 49.45 بالمائة، من إجمالي أرباح القطاع.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية، فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة.

ونوهت الشركة إلى نتائج الربع الثاني من العام الحالي تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى مستشفى الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 14.6 مليون ريال، ولكنها متوافقة مع الخطة التشغيلية المعتمدة للمستشفى الجديد.

وجاءت "الكيميائية" بالمركز الثاني، من حيث أعلى الأرباح، بالربع الثاني من 2019، بعد صعود صافي الأرباح 11.15 بالمائة، إلى 30.9 مليون ريال.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح، بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقارنة، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات.

وفي المقابل، تصدرت "المستشفى السعودي الألماني" الشركات التي سجلت تراجعا بصافي الأرباح، خلال الربع الثاني، نتيجة هبوط أرباح الشركة 64.2 بالمائة إلى 12.28 مليون ريال.

تراجع شبه جماعي

وعلى مستوى نتائج النصف الأول من 2019، سجلت جميع شركات قطاع الرعاية الصحية تراجعا بصافي الأرباح، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، باستثناء شركة المواساة.

وتراجع إجمالي أرباح القطاع بالنصف الأول من 2019 إلى حوالي 433 مليون ريال، مقابل 573 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 24.4 بالمائة.

وأعلنت "المواساة" عن نمو هامشي للأرباح الصافية، بلغت نسبته 1.87 بالمائة، إلى 197.52 مليون ريال، مقابل 193.89 مليون ريال للفترة المقارنة.

وسجلت "المستشفى السعودي الألماني" أعلى نسبة تراجع بالأرباح خلال النصف الأول كذلك، بعد أن هبطت أرباح الشركة 77.87 بالمائة، إلى 26.87 مليون ريال.

ترشيحات:

10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني

"بترورابغ" تتحول بقطاع الطاقة السعودي للخسائر بالربع الثاني..وتدعم المبيعات

"السريع" تتحول بقطاع السلع طويلة الأجل للخسائر بالربع الثاني

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني

أرباح 27 شركة سعودية تهبط لـ4.6 مليار ريال..و"الاتصالات" تقتنص 62%

السلبية تغلب على نتائج 11 شركة تأمين سعودية بالربع الثاني