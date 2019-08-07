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"أنصار الله": القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في نجران

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القاهرة – سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة تطلق صاروخا باليستيا من طراز "بدر إف"، على معسكر للجيش السعودي وقوات يمنية في نجران".

© REUTERS / Khaled Abdullah

ونقلت "المسيرة" عن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، تأكيده أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف الجيش السعودي والعسكريين اليمنيين، ولفت إلى أن "سيارات الإسعاف تهرع إلى المعسكر المستهدف في رجلاء لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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