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احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يرتفع خلال يوليو

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احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يرتفع خلال يوليو احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يرتفع خلال يوليو

مباشر: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا في الشهر الماضي، مع خسائر قوية في قيمة العملة المحلية للبلاد.

وكشف بيان صادر عن البنك المركزي في سويسرا، اليوم الأربعاء، أن احتياطي العملات الأجنبية في البلاد ارتفع إلى 767.9 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي مقابل 759.8 مليار فرنك المسجلة بنهاية الشهر السابق له.

وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، سجل الفرنك السويسري خسائر بنحو 1.8 بالمائة أمام الدولار الأمريكي.

لكن مع ذلك لا تزال العملة السويسرية تشهد مكاسب 0.6 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن، مع اتجاه المستثمرين إلى الفرنك كعملة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين التجاري.

وبحلول الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة سويسرا مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 0.9761 فرنك.

مباشر (اقتصاد)

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