طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع 5% مع هبوط التكاليف

مباشر: ارتفع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط التكاليف نتيجة للمخاوف التجارية.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري بنسبة 5.3 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً إلى 4.01 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقابل 4.08 بالمائة في الأسبوع الذي يسبقه.

وأرجعت البيانات ارتفاع طلبات الرهن العقاري إلى هبوط التكاليف مع خفض معدل الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى عودة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 12 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له.

بينما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل تراجعاً بنحو 2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فقد صعدت إلى 53.9 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 50.5 بالمائة في الأسبوع السابق له