أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع 5% مع هبوط التكاليف

Google+ Print
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع 5% مع هبوط التكاليف طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع 5% مع هبوط التكاليف

مباشر: ارتفع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط التكاليف نتيجة للمخاوف التجارية.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري بنسبة 5.3 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً إلى 4.01 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقابل 4.08 بالمائة في الأسبوع الذي يسبقه.

وأرجعت البيانات ارتفاع طلبات الرهن العقاري إلى هبوط التكاليف مع خفض معدل الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى عودة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 12 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له.

بينما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل تراجعاً بنحو 2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فقد صعدت إلى  53.9 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع  50.5 بالمائة في الأسبوع السابق له

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية

اضطرابات أوروبا تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

اضطرابات أوروبا تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

إيطاليا تتجنب خفض التصنيف الائتماني من "فيتش"وسط الاضطرابات السياسية

إيطاليا تتجنب خفض التصنيف الائتماني من "فيتش"وسط الاضطرابات السياسية

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها