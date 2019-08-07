"استثمار" يتحول للخسائر بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: تحول البنك السعودي للاستثمار (استثمار) للخسائر خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات "استثمار" على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الخسائر 284.7 مليون ريال، مقارنة بـ 336.8 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من عام 2018.

وقال البنك، إن التحول للخسائر يعود إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 207.9 بالمائة؛ وذلك نتيجة الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وانخفض إجمالي ربح العمليات بنسبة 1.2 بالمائة؛ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وتوزيعات أرباح.

وعلى أساس ربعي، تحول "استثمار" للخسائر مقارنة بأرباح قيمتها 281.4 مليون ريال في الربع الأول من 2019.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تكبد استثمار خسائر صافية بلغت 3.3 مليون ريال فقط، مقارنة بأرباح قيمتها 682.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

وأظهرت البيانات المالية للبنك تراجع صافي الأرباح بشكل طفيف بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 359.9 مليون ريال، مقارنة بـ 361.2 مليون ريال بالربع الأول من 2018.

وأغلق سهم البنك على ارتفاع نسبته 3.5 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم؛ ليصل لمستوى 18.48 ريالا.

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