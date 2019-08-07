محدث.. الذهب يقفز 37 دولاراً مع خسائر حادة بالأسهم

مباشر: عزز الذهب من مكاسبه العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح المعدن نحو 37 دولاراً متجاوزاً مستوى 1500 دولار ويسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

وزادت مكاسب المعدن الأصفر مع خسائر حادة خيمت على أسواق الأسهم الأمريكية، حيث فقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 500 نقطة بالمستهل هذا بالإضافة إلى الهبوط الملحوظ في الورقة الخضراء.

وفي مشهد يتكرر من الحين للآخر، هاجم الرئيس الأمريكي الفيدرالي مجدداً كما طالبه بخفض في معدل الفائدة بوتيرة أكبر وأسرع.

وارتفعت شهية المستثمرين حيال الأصول الآمنة بعد التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، ومع عدم اليقين حيال قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض معدل الفائدة في اجتماعه المقبل.

وقال بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة صادرة أمس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي نزاعهما التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل.

وبحلول الساعة 2:01 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الثاني بنسبة 2.5 بالمائة أو ما يعادل 37.40 دولار إلى 1521.60 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.9 بالمائة أو ما يوازي 28.12 دولار في تمام الساعة 2:12 مساءً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1502.54 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.370.