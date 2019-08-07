"الوطنية للتعليم": تأخر افتتاح "القيروان التعليمي" للعام الدراسي 2020 -2021

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "الوطنية للتربية والتعليم"، أن افتتاح وتشغيل مجمع القيروان التعليمي سيكون بداية العام الدراسي 2020 – 2021، بتأخر عام دراسي عما سبق الإفصاح عنه بنشرة الإصدار في العام 2019 - 2020.

وقالت الشركة في بيان نشر على "تداول"، اليوم الأربعاء، إن نسبة الإنجاز في مشروع مجمع القيروان التعليمي بلغت 40 بالمائة.

وأشارت الشركة إلى أن تأخر المشروع عام عما ورد في نشرة الإصدار، بسبب التأخر في إصدار التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية.



وأكدت الشركة أنه لا يوجد تغير يذكر على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التغير، ولا يتوقع وجود أثر جوهري للتغيير على نتائجها المالية للعام المالي 2019-2020.

وكانت الشركة قد توقعت في نشرة إصدارها افتتاح مشروع مجمع القيروان التعليمي الذي تقدر طاقته الاستيعابية بـ 5200 طالب وطالبة، في العام الدراسي 2019-2020.

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