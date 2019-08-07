3 أسباب وراء تحول "جبسكو" للخسارة بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الجبس الأهلية- جبسكو، تحولها للخسارة خلال الربع الثاني من العام 2019.

وبحسب النتائج المالية للشركة اليوم الأربعاء على "تداول" بلغ إجمالي الخسارة 1.89 مليون ريال، مقابل 1.18 مليون ريال أرباحاً بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في البيان أن السبب في الخسائر يعود إلى انخفاض صافي مبيعات بنسبة 20.33 بالمائة بسبب انخفاض طلب العملاء وركود البيع خلال شهر رمضان المبارك، وارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 1.97 بالمائة بسبب أعمال الصيانه الوقائية لبعض خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع المصاريف العمومية والتسويقية بنسبة 16.05 بالمائة لغرض تنشيط المبيعات.

وعلى مستوى الأرباح النصف سنوية تكبدت الشركة خسائر بنحو 5.4 مليون ريال، مقابل 1.53 مليون ريال أرباح بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 20.65 بالمائة بسبب انخفاض طلب العملاء وركود البيع خلال شهر رمضان، وارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 4.13 بالمائة بسبب أعمال الصيانة الوقائية لبعض خطوط الإنتاج ، اضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والتسويقية بنسبة 20.23 بالمائة لغرض تنشيط المبيعات.

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