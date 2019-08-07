يعلن البنك السعودي للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (ستة أشهر)

بلغ الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 خسارة 346 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2018: ربح 362 مليون ريال سعودي) وربح 5 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2018: ربح 723 مليون ريال سعودي) على التوالي.

بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 خسارة 285 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2018: ربح 337 مليون ريال سعودي) وخسارة 3 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2018: ربح 683 مليون ريال سعودي) على التوالي.

بلغ الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 351 مليون ريال سعودي. بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 281 مليون ريال سعودي.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 751 مليون ريال سعودي و 828 مليون ريال سعودي على التوالي. تضمنت هذه المبالغ لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 753 مليون ريال سعودي و 774 مليون ريال سعودي تخص القروض والسلف على التوالي.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2018 64 مليون ريال سعودي و 153 مليون ريال سعودي على التوالي. تضمنت هذه المبالغ لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2018 62 مليون ريال سعودي و 89 مليون ريال سعودي تخص القروض والسلف على التوالي.

إن الزيادة في مخصصات الائتمان على القروض والسلف التي قرر البنك تجنيبها في الربع الثاني لهذا العام كانت نتيجة لوضع بعض القروض وإعادة تقييم الضمانات المقدمة، وقد تم اتخاذه احترازياً لتحصين المركز المالي للبنك على المدى الطويل ولا يعني بأي شكل من الأشكال عدم الاستمرار في تحصيل تلك القروض.

الجدير بالذكر أن الأرباح التشغيلية للبنك بالإضافة إلى نسب السيولة وكفاية رأس المال في مستويات أعلى من تلك المطلوبة نظاماً الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للبنك وقدرته على استيعاب التغيرات الائتمانية في محفظة القروض والسلف.

كانت ربحية (خسارة) السهم عن فترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019م -0.48 ريال سعودي و -0.09 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 686.9 مليون سهم و 690.3 مليون سهم على التوالي والتي تمثل متوسط الأسهم المُصدرة والقائمة بعد احتساب أثر شراء 56.2 مليون و 18.7 مليون أسهم خزينة بتاريخ 27 سبتمبر 2018 و 28 مايو 2019 على التوالي.

كانت ربحية السهم عن فترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2018م 0.40 ريال سعودي و 0.86 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 750 مليون سهم على التوالي.