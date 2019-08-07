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قتلى وجرحى في استهداف جورين بريف حماة

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قتلى وجرحى في استهداف جورين بريف حماة قتلى وجرحى في استهداف جورين بريف حماة

جي بي سي نيوز:- قتل شخصان وجرح آخرون، إثر هجوم صاروخي استهدف قرى جورين في ريف حماة الشمالي بسوريا.

وذكر شهود عيان لـ RT في بلدة جورين، أن عشرين قذيفة صاروخية مصدرها منطقة المنصورة تل واسط، سقطت على قرية الجيّد أسفرت عن قتيل و3 جرحى.

واستهدفت قرية عين سليمو التابعة لبلدية جورين بـ 8 صواريخ، كما أدت إلى مقتل فتاة كان أهلها هربوا من إدلب ولجؤوا إلى القرية، وأدى الاستهداف أيضا إلى جرح ثلاثة أشخاص.

وأضاف الشهود أن قرية عين الحمام (جانب قلعة ميرزا) استهدفت بـ 3 صواريخ بركان، من قرية خربة الناقوس.

المصدر: RT+ سانا

جي بي سي نيوز

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