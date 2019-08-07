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العراق والأردن يوقعان اتفاقية لربط البلدين في مجال الكهرباء

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العراق والأردن يوقعان اتفاقية لربط البلدين في مجال الكهرباء العراق والأردن يوقعان اتفاقية لربط البلدين في مجال الكهرباء

وقالت الوزارة في بيان إنها "متمثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية".

وأوضحت أن "الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية".

وأشارت في البيان إلى "توصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن".

وأوضحت الوزارة، أن "الهدف من المشروع هو سد النقص في الطاقة مستقبلا في أوقات الذروة للمساهمة بالمنفعة المتبادلة بين البلدين".

هذا وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية من انقطاع مبرمج في تجهيز الطاقة الكهربائية، رغم كل الإمكانيات المادية التي انفقتها في هذا القطاع.

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