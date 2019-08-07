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تلفزيون: مصدر سعودي يرد على تقارير "خطة ابن سلمان لإسقاط أردوغان"

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وقال مصدر سعودي وصفه موقع قناة "العربية" بالمطلع إن "الصحف التركية نقلت عن موقع إخباري هامشي، هو ميدل إيست آي، اعتادت الدوحة تسويق الإشاعات من خلاله باللغة الإنجليزية".

© REUTERS / MURAD SEZER

وأضاف المصدر أن "مشكلة الرئيس أردوغان ليست مع ولا الإمارات بل مع القوى السياسية داخل بلاده بل وداخل حزبه، الذي انشق معظم القيادات عليه، وتخلى عنه أتباع حزب العدالة والتنمية وخسر أكبر المدن إسطنبول". 

وتابع المصدر أن السعودية والإمارات "ليستا أكبر الشركاء التجاريين مع تركيا، وأزمة تركيا الاقتصادية هي مع الحكومتين الأمريكية والألمانية ذات الثقل التجاري الأعظم مع تركيا".

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن "السعودية قررت تنفيذ خطة ضد تركيا وضد أردوغان"، وأن "الخطة أوصت بأدوات مختلفة، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية".

وكانت العلاقات الاقتصادية السعودية التركية قد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية والتي سبقت الأزمة الخليجية ومقتل الصحفي التركي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 22 مليار ريال أي ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي.

وتعد الدولتين من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة وكلاهما عضو في مجموعة العشرين، إلا أن الأحداث الأخيرة قد تعصف بطموحات الجانبين بعد تأزم العلاقات السياسية وعدم ظهور إنفراجه في الأزمة القطرية وقضية خاشقجي مع حملات التصعيد الإعلامي.

SputnikNews

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