محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً مع مخاوف تباطؤ النمو

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف تباطؤ النمو نتيجة هبوط عوائد السندات وفي ترقب تطورات الأحداث التجارية والاقتصادية العالمية.

ويأتي هبوط الدولار مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتي زادت احتمالية خفض الفائدة الشهر المقبل إلى 100 بالمائة.

ووسط هذه المخاوف الاقتصادية، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً الفيدرالي بخفض قوي وسريع لمعدل الفائدة في الشهر المقبل.

كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.6 بالمائة هو الأدنى في 3 سنوات.

وعلى مدار الأيام الماضية عادت التوترات التجارية من جديد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصين بدءً من الشهر المقبل.

وبعد القرار بيومين هبط اليوان الصيني أمام العملة الأمريكية لأدنى مستوى في 10 سنوات، ثم اتهام واشنطن بكين بالتلاعب بالعملة.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة عند 1.1236 دولار، فيما هبط أمام الين بنحو 0.8 بالمائة مُسجلاً 105.65 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة عند 1.2175 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة مُسجلة 0.9715 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.438.