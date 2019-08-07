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في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

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من: سالي إسماعيل

مباشر: كثف الرئيس الأمريكي دونالد هجومه على بنك الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من التغريدات عبر تويتر، بعدما جدد مطالبه بشأن خفض أكبر وأسرع في معدل الفائدة.

وكتب ترامب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ثلاثة بنوك مركزية أخرى تقوم بخفض معدلات الفائدة".

وكانت الهند وتايلاند ونيوزيلندا أعلنت اليوم في تحركات مفاجئة للأسواق خفض معدل الفائدة وسط مخاوف تتعلق بالوضع الاقتصادي.

وقال ترامب: "مشكلتنا ليست الصين، حيث أننا في وضع أقوى من أيّ وقت مضى والأموال تتدفق على الولايات المتحدة بينما تشهد الصين هروب الشركات إلى دول أخرى، كما أن عملتها تحت الحصار".

وكان الرئيس الأمريكي شدد على الوضع القوي لاقتصاد الولايات المتحدة قبل أيام قليلة بعد إتهام الصين بالتلاعب في عملتها بعد أن سمحت الأخيرة لليوان بالهبوط إلى مستويات هي الأضعف في نحو 10 سنوات.

وأكد ترامب أن مشكلة الولايات المتحدة تكمن في عدم رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بالخطأ في التصرف بشكل سريع للغاية والتشديد النقدي بشكل حاد، قائلاً: (وأنني كنت محق!).

ووجه رسالة إلى المركزي الأمريكي، بقوله: "يجب أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف برنامجهم بشأن التشديد الكمي السخيف الآن"، على حد قوله.

وذكر الرئيس الأمريكي أن منحنى العائد على السندات الحكومية يقف عند هامش واسع للغاية كما لا يوجد تضخم.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة سوف تفوز على أيّ حال ولكن سيكون من الأسهل بكثير أن يفهم الفيدرالي أننا نتنافس ضد دول أخرى وكلها تريد أن تحقق نتائج جيدة على حسابنا.

مباشر (اقتصاد)

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