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"داو جونز" يفقد 530 نقطة بالمستهل مع تراجع عوائد السندات

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"داو جونز" يفقد 530 نقطة بالمستهل مع تراجع عوائد السندات "داو جونز" يفقد 530 نقطة بالمستهل مع تراجع عوائد السندات

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، حيث تهاوى "داو جونز" بأكثر من 530 نقاط مع تراجع حاد لعوائد السندات الحكومية

وجاء هبوط "وول ستريت" مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي جراء هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2016.

وأدى ذلك إلى انعكاس عائد السندات الأمريكية بأكبر وتيرة منذ عام 2007، مما يثير مخاوف حدوث ركود اقتصادي.

 وحدد البنك المركزي الصيني اليوم السعر المرجعي لليوان أضعف من التوقعات، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة بكين بشكل رسمي بالتلاعب بالعملة.

وكانت الأسهم الأمريكية تعافت بشكل ملحوظ بالأمس حيث ربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة، مع هدوء حرب العملات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن كسر الدولار حاجز 7 يوانات لأول مرة في عقد.

وتزايدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً مع اعتزام واشنطن فرض تعريفات على باقي الواردات الصينية بداية من الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض داو جونز" الصناعي بنحو 2.07 بالمائة أو ما يعادل 537 نقطة إلى 25491 نقطة

كما تراجع  "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.7 بالمائة إلى 2831 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 1.5 بالمائة إلى 7713 نقطة.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 97.427.

مباشر (اقتصاد)

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