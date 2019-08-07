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اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن آخر التطورات المنشورة بنشرة الاصدار بتاريخ 2018/09/18م، بخصوص مشروع مجمع القصيم التعليمي.

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اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن آخر التطورات المنشورة بنشرة الاصدار بتاريخ 2018/09/18م، بخصوص مشروع مجمع القصيم التعليمي. اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن آخر التطورات المنشورة بنشرة الاصدار بتاريخ 2018/09/18م، بخصوص مشروع مجمع القصيم التعليمي.
بند توضيح مقدمة إشارة إلى إفصاح الشركة بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م بخصوص مشروع مجمع القصيم التعليمي الذي تقدر طاقته الاستيعابية بـ 3,000 طالب وطالبة، والمتوقع افتتاحه وتشغيله ببداية العام الدراسي 2020م-2021م، تود أن توضح الشركة وجود تغيير في تاريخ الافتتاح بتقديم افتتاح عام دراسي لبعض المراحل الدراسية. الحدث الذي سبق إعلانه تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع مجمع القصيم التعليمي المفصح عنه بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1440-01-08 الموافق 2018-09-18 نسبة الانجاز المتحقق بلغت نسبة الانجاز الإجمالي في مشروع مجمع القصيم التعليمي 90 %. علما أن نسبة الإنجاز لمبنى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الأولية قد اكتملت بنسبة 100% وهي التي سيتم تشغيلها بداية من العام الدراسي القادم 2019-2020 التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تم افتتاح وتشغيل مجمع القصيم التعليمي وذلك بتقديم عام لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الأولية عن ما سبق نشره بنشرة الاصدار. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغير يذكر عن التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التغير. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يتوقع وجود أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019م-2020م.

مباشر (اقتصاد)

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