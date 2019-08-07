إعلان من إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق تعليم ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م للجمهور بخصوص

تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق تعليم ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019م :
- صافي الأصول )الموجودات( في نهاية الفترة 528,748,364 ريال سعودي
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة منذ 01/01/2019م وحتى 30/06/2019م (2,335,017) ريال سعودي
- صافي الربح) / الخسارة( للفترة 01/01/2019م وحتى 30/06/2019م 18,641,084 ريال سعودي
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 51,000,000 وحدة
- صافي قيمة الوحدة 10.3676 ريال سعودي
- العائد للفترة 3.54 %
كما يمكن الاطلاع على التقرير المالي الأولي من خلال موقع شركة السعودي الفرنسي كابيتال عبر الرابط التالي:
https://www.sfc.sa