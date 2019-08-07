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الجوازات السعودية تكشف العدد النهائي لحجاج الخارج..وتصاريح الداخل

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الجوازات السعودية تكشف العدد النهائي لحجاج الخارج..وتصاريح الداخل الجوازات السعودية تكشف العدد النهائي لحجاج الخارج..وتصاريح الداخل

الرياض – مباشر: عقدت المديرية العامة للجوازات ، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مرحلة القدوم للحجاج لأداء المناسك بموسم الحج للعام الجاري 1440 هـ.

وقال مدير عام الجوازات السعودية، إن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا إلى المملكة تجاوز 1.8 مليون حاج.

وأضاف  اللواء سليمان اليحيي، أنه تم اكتشاف نحو 300 حالة تزوير في تأشيرات الحج، وتم إعادة أصحابهم إلى بلدانهم.

وأوضح اليحيي، أن العديد من الجهات الحكومية شاركت في نجاح مبادرة طريق مكة.

ولفت، إلى أنه تم إصدار 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن، تتوزع على 140.89 ألف تصريح للمواطنين، و93.37 ألف تصريح للمقيمين.

وكشفت الجوازات السعودية، يوم الثلاثاء، عن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا للمملكة لأداء المناسك بموسم حج هذا العام 1440هـ حتى منتصف اليوم، بإجمالي 1.8 مليون حاج.

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