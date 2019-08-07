نوميرا: الموجة البيعية القادمة لـ"وول ستريت"قد تشبه انهيار ليمان براذرز

مباشر: قال محلل في شركة "نوميرا" إنه لا ينبغي للمستثمرين أن يشعروا بالراحة جراء تعافي الأسواق الأمريكية أمس الثلاثاء، محذراً من أن الموجة البيعية التالية قد تشبه الانخفاض الذي أعقب انهيار بنك ليمان براذرز.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ أمس بعد الخسائر الحادة التي ضربتها بالأمس مع التوترات التجارية.

وأضاف "ماساناري تاكادا" الاستراتيجي في "نوميرا" في مذكرة للعملاء، أمس الثلاثاء: "في هذه المرحلة، نعتقد أنه سيكون من الخطأ استبعاد احتمال حدوث صدمة تشبه ليمان براذرز"، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأوضح المحلل أن نمط معنويات سوق الأسهم الأمريكية يشبه إلى حد كبير نظيرتها قبل انهيار ليمان براذرز عام 2008 والذي كان بداية الأزمة المالية العالمية.

ويتوقع "تاكادا" أن الهبوط الحاد في الأسهم الأمريكية قد يحدث في وقت قريب ربما يكون بنهاية الشهر الحالي.

وتابع المحلل: "نتوقع أن يكون أي ارتفاع للأسهم على المدى القريب مجرد أمر مؤقت وغير واقعي، ونعتقد أن أي ارتفاع من هذا القبيل يجب أن يمثل أفضل فرصة للبيع استعدادًا للموجة الثانية من التقلب التي نتوقع وصولها في أواخر الشهر الجاري أو في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل".

وقال "تاكادا": "سنضيف هنا أن الموجة البيعة الثانية قد تضرب بقوة أكبر من الموجة الأولى بعد انهيار ليمان براذرز".

وأشار المحلل إلى أن بيانات المعنويات الخاصة الشركة، والتي تضم عددًا كبيرًا من البيانات الكلية والكمية، تظهر تدهورًا في الطلب على الأسهم وهبوطاً حادًا بناءً على الأساسيات الاقتصادية، ما يعني أنها تظهر أن صناديق التحوط وغيرها من اللاعبين الرئيسيين تخلوا عن السوق، وفي بعض الحالات يراهنون على انخفاض كبير.