"سكني": 11.3 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين السعوديين بمخططات جديدة

الرياض – مباشر: أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان بالسعودية، اليوم الأربعاء، عن مخططات سكنية جديدة لتوفير الأراضي المجانية للمواطنين.

وقال "سكني"، في بيان، إنه أضاف 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، توفر 11.32 ألف قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريا.

وأضاف "سكني"، أن المخططات تتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح "سكني"، أنه فعل خاصية الحجز إلكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني.

وأشار، إلى تفعيل هذه الخاصية لـ 9 مخططات جديدة، موزعة على 5 مناطق جاري استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر 1.39 ألف قطعة أرض، شملت مخطط "نسيم الريان" بمحافظة بيشة والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط "مشروع روضة الريان" بمحافظة بيشة ويضم 767 أرض.

وشملت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط "منازل الحوطة" الذي يوفر 192 أرض بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط "رمال الغاط" ويوفر نحو 157 أرض بمحافظة الغاط.

وأضاف "سكني"، مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2.31 ألف قطعة أرض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات، تشمل مخطط "مشروع منازل دومة الجندل" بـــ 1.35 ألف قطعة أرض، ومشروع مخطط "مشارف القريات" ويحتوي على 964 قطعة أرض.

وأعلن البرنامج، توفير 7.07 ألف قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة، تقاسمتها محافظة الطائف من خلال "مشروع واحة الميقات" الذي يحتوي على 5.12 ألف قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط "رياض الدغمية" الذي يوفر 1.96 ألف قطعة أرض، إضافة إلى مخطط "الازدهار" بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.

وخصص "سكني" 207.29 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام.

وتتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

ويتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين؛ لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

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