تحسن أداء المحفظة التأمينية يخفض الخسائر المتراكمة لـ"الخليجية العامة"

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 37.68 مليون ريال، وذلك بنسبة 18.84 بالمائة من رأسمالها كما في 30 يونيو2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول" أن السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر المتراكمة يعود إلى التحسن في أداء نتائج المحفظة التأمينية والتي أدت إلى انخفاض الاحتياطات الفنية، إضافة إلى تحسن عوائد استثمارات حملة الأسهم.

وأعلنت الشركة اليوم عن تحول نتائجها المالية للربحية بالربع الثاني من 2019، بصافي ربح بلغ 4.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 809 ألف ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن التحول الإيجابي جاء نتيجة تحسن أداء المحفظة التأمينية، وارتفاع إيرادات عمليات التأمين.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 7.24 مليون ريال بالنصف الأول من 2019، مقابل خسائر صافية بلغت 773 ألف ريال، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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